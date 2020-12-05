الحريري التقت العميد فوزي حمادة والعقيد سهيل حرب

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون العميد فوزي حمادي والرئيس الجديد لفرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد سهيل حرب في زيارة بروتوكولية، حيث نوهت الحريري بدور المؤسسة العسكرية في حفظ وصون الاستقرار، وأثنت على جهود العميد حمادي خلال فترة توليه رئاسة الفرع وتمنت للعقيد حرب التوفيق في مهامه.

وكان اللقاء مناسبة لتقييم الأوضاع الأمنية على صعيد صيدا والجنوب.