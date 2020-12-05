لبنان

منتج لبناني يقضي على كورونا على المسطحات.. هذه التفاصيل (صور)

Lebanon 24
05-12-2020 | 11:19
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أعلن الباحث اللبناني وسيم جابر على حسابه على فيسبوك عن "خبر مُفرح للقلب وعلى مستوى وطني مُشرّف وعالي".

وكشف جابر عن نجاح منتج لبناني بالقضاء على فيروس كورونا على المسطحات. 

وكتب جابر: "بفضل الله صدر التقرير و النتائج العلمية على المنتج الذي صممته بواسطة تقنيات النانو على فيروس كورونا. النتائج  صدرت من "معهد فالنسيا للميكروبيولوجي" في إسبانيا حيث تم القضاء على فيروس كورونا بدقة. 
وما يميّز هذا المنتج أن فعاليتة تدوم لمدة طويلة جدا مما يساعدنا على التخلص منه بالبيئة المحيطة لنا ومحاربته بقوة.  
وسوف يتم إستخدام هذا المنتج في تطبيقات عديدة من شأنها أن تحد وتمنع إنتقال عدوى الفيروس بنسبة كبيرة جداً".
 
 
 
 
 
 
 
 

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