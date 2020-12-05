خلية الأزمة في بخعون ـ الضنية: 14 إصابة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون ـ الضنية تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لهم، والتي جاءت نتائجها إيجابية.



وطلبت الخلية في بيان، من المصابين والمخالطين حجر أنفسهم في المنازل لمدة 14 يوما، والتزام التدابير والإجراءات الوقائية والصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".