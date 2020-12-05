الحريري قد يزور قصر بعبدا بأي لحظة.. ما جديد الملف الحكومي؟

شدد النائب محمد الحجار في حديث لبرنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت كل لبنان 93,3" على أن هناك "حملة لتحميل الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية التأخير في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة وهذا الامر غير صحيح"، لافتا الى أنه "من الممكن أن يتوجه الحريري الى قصر بعبدا لتقديم المسودة في أية لحظة".وإذ أمل أن "تقدر كل الأطراف السياسية صعوبة الوضع الذي يمر به البلد"، أكد أن "المعيار الأساسي الذي يعمل عليه الحريري لتشكيل الحكومة هو المبادرة الفرنسية، آخذا في الاعتبار التوزيع الطائفي في لبنان".ولفت الى أن "الحريري وعد بمصارحة اللبنانيين في أية لحظة، وبالتالي فهذا الامر سيحصل إلا أننا نتمنى أن يكون في الاتجاه الإيجابي عبر الإعلان عن التشكيلة الحكومية"، وقال: "هناك أطراف تتحدث دائما بمنطق المحاصصة".وفي ظل الحديث عن إمكان تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، اعتبر الحجار أنه "في الشق الدستوري فالمادة 64 من الدستور تقول بأن الحكومة لا يمكن أن تمارس صلاحياتها قبل إعطائها الثقة ولا بعد استقالتها، أما سياسيا فالاحاديث عن أي تعويم أو توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع فيها مخالفات كثيرة، ومن الأفضل أن يتم تأليف حكومة جديدة".