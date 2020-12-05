أبو شرف في مؤتمر أمراض المفاصل: نعمل لتحسين وضع الاطباء

افتتحت "الجمعية اللبنانية لأمراض المفاصل والروماتيزم"، مؤتمرها السنوي الذي عقد افتراضيا عبر تقنية Webinar، يشارك فيه العديد من الخبراء والاطباء من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا والدول العربية ولبنان، في محاضرات علمية تمتد على يومين.بدأت جلسة الافتتاح بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية الدكتور كامل مروة الذي تمنى ان "يحمي الله الاطباء وعائلاتهم من جائحة كورونا ومن كل الجائحات في وطننا العزيز لبنان"، موضحا أن "الجمعية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي هذا جريا على عادتها كل عام للاضاءة على المستجدات في علم أمراض المفاصل والروماتيزم وعلاجها. ورغم أننا نعرف أن زملاءنا الكرام يتعرضون يوميا لهجوم كبير بواسطة كم هائل من المحاضرات الافتراضية على مدى الاشهر الماضية، فإننا على يقين أن مؤتمرنا هذا سيضيف ولو شيئا يسيرا على مخزونهم العلمي الكبير".وختم متمنيا أن "تنتهي جائحة كورونا قريبا لنعود ونلتقي وجها لوجه في فعالياتنا العلمية القادمة".وألقى نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف كلمة الافتتاح تناول فيها "الوضع الصعب الذي يجتازه لبنان والاطباء نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إضافة الى كارثة انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا، الامر الذي ينعكس سلبا على حياتهم وعائلاتهم ومهنتهم".وتطرق إلى العمل الذي يقوم به ومجلس النقابة "لتحسين وضع الطبيب في هذه الظروف الصعبة والحد من هجرة الاطباء، وخصوصا العمل على تأمين موارد إضافية لصناديق النقابة، ورفع قيمة التعرفة الرسمية k من 7500 ليرة لبنانية الى الضعفين وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، وفصل الاتعاب، كذلك تعمل لجنة الادارة والعدل النيابية حاليا على مشروعي قانون حصانة الطبيب وتغريم وتجريم كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة عمله".وأشار الى أن "نقابة أطباء لبنان تلقت من نقابة أطباء فرنسا مبلغ 100 ألف يورو لترميم مبنى النقابة المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، والذي تبلغ كلفة ترميمه بعد استدراج العروض 145 ألف دولار".ولفت إلى أن "مجلس النقابة اتخذ قرارا بتأمين اللقاح ضد الانفلونزا للاطباء عبر وزارة الصحة، وطلب من وزير الصحة حجز كمية 4 آلاف لقاح تتسلمها النقابة الاسبوع المقبل، وسيتم تلقيح الاطباء الراغبين، في مقرها في بيت الطبيب".وفي الختام تم اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لجمعية أمراض المفاصل والروماتيزم، وتولت الدكتورة نيللي زيادة التعريف عن الموقع وأقسامه العديدة، والذي سيصبح منصة تفاعلية بين أطباء المفاصل في ما بينهم أولا، ومع زملائهم من الاختصاصات الاخرى ثانيا، ومع المرضى المصابين بهذه الامراض ثالثا.