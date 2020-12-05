لبنان

أبو شرف في مؤتمر أمراض المفاصل: نعمل لتحسين وضع الاطباء

Lebanon 24
05-12-2020 | 11:54
A-
A+
Doc-P-772161-637427661397326290.jpg
Doc-P-772161-637427661397326290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت "الجمعية اللبنانية لأمراض المفاصل والروماتيزم"، مؤتمرها السنوي الذي عقد افتراضيا عبر تقنية Webinar، يشارك فيه العديد من الخبراء والاطباء من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا والدول العربية ولبنان، في محاضرات علمية تمتد على يومين.

بدأت جلسة الافتتاح بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية الدكتور كامل مروة الذي تمنى ان "يحمي الله الاطباء وعائلاتهم من جائحة كورونا ومن كل الجائحات في وطننا العزيز لبنان"، موضحا أن "الجمعية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي هذا جريا على عادتها كل عام للاضاءة على المستجدات في علم أمراض المفاصل والروماتيزم وعلاجها. ورغم أننا نعرف أن زملاءنا الكرام يتعرضون يوميا لهجوم كبير بواسطة كم هائل من المحاضرات الافتراضية على مدى الاشهر الماضية، فإننا على يقين أن مؤتمرنا هذا سيضيف ولو شيئا يسيرا على مخزونهم العلمي الكبير".

وختم متمنيا أن "تنتهي جائحة كورونا قريبا لنعود ونلتقي وجها لوجه في فعالياتنا العلمية القادمة".


وألقى نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف كلمة الافتتاح تناول فيها "الوضع الصعب الذي يجتازه لبنان والاطباء نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إضافة الى كارثة انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا، الامر الذي ينعكس سلبا على حياتهم وعائلاتهم ومهنتهم".

وتطرق إلى العمل الذي يقوم به ومجلس النقابة "لتحسين وضع الطبيب في هذه الظروف الصعبة والحد من هجرة الاطباء، وخصوصا العمل على تأمين موارد إضافية لصناديق النقابة، ورفع قيمة التعرفة الرسمية k من 7500 ليرة لبنانية الى الضعفين وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، وفصل الاتعاب، كذلك تعمل لجنة الادارة والعدل النيابية حاليا على مشروعي قانون حصانة الطبيب وتغريم وتجريم كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة عمله".

وأشار الى أن "نقابة أطباء لبنان تلقت من نقابة أطباء فرنسا مبلغ 100 ألف يورو لترميم مبنى النقابة المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، والذي تبلغ كلفة ترميمه بعد استدراج العروض 145 ألف دولار".

ولفت إلى أن "مجلس النقابة اتخذ قرارا بتأمين اللقاح ضد الانفلونزا للاطباء عبر وزارة الصحة، وطلب من وزير الصحة حجز كمية 4 آلاف لقاح تتسلمها النقابة الاسبوع المقبل، وسيتم تلقيح الاطباء الراغبين، في مقرها في بيت الطبيب".

وفي الختام تم اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لجمعية أمراض المفاصل والروماتيزم، وتولت الدكتورة نيللي زيادة التعريف عن الموقع وأقسامه العديدة، والذي سيصبح منصة تفاعلية بين أطباء المفاصل في ما بينهم أولا، ومع زملائهم من الاختصاصات الاخرى ثانيا، ومع المرضى المصابين بهذه الامراض ثالثا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:17 | 2020-12-05
19:11 | 2020-12-05
18:59 | 2020-12-05
18:49 | 2020-12-05
18:44 | 2020-12-05
18:36 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website