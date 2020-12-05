قرعوا باب منزله ثم طعنوه.. هذا ما حصل مع مواطن في بخعون

تعرض المواطن "ع. ج" للضرب والطعن بآلة حادة من قبل مجهولين، بعدما قرعوا باب منزله الكائن في محلة الشرفة ببلدة بخعون ـ الضنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي التفاصيل، أنه ما إن فتح لهم الباب حتى ضربوه على رأسه وطعنوه، وعند محاولته الدفاع عن نفسه ضربوه بآلة حادة على قدمه ما أدى إلى تعرضها لجرح بالغ، تم بعد ذلك نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية الى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة الملابسات.