لبنان

توقيف أحد مروجّي المخدّرات.. هذ ما عثر عليه داخل منزله

Lebanon 24
05-12-2020 | 12:45
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدرات وتوقيف المروّجين، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية عن قيام المدعو:

- م. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)

بترويج المخدرات في بلدة الدوير–النبطية.

بتاريخ 28/11/2020، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّنوا من توقيف المذكور بعد مداهمة منزله. وبتفتيش المنزل، عثر على:

- /2،614/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

- /94/ سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف.

- /68/ دفتر ورق لفّ.

- /3/ موازين حساسة.

- مبلغ مالي وقدره /2،000،000/ ل.ل.

أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".
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