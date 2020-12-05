توقيف أحد مروجّي المخدّرات.. هذ ما عثر عليه داخل منزله

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:"في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدرات وتوقيف المروّجين، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية عن قيام المدعو:- م. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)بترويج المخدرات في بلدة الدوير–النبطية.بتاريخ 28/11/2020، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّنوا من توقيف المذكور بعد مداهمة منزله. وبتفتيش المنزل، عثر على:- /2،614/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.- /94/ سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف.- /68/ دفتر ورق لفّ.- /3/ موازين حساسة.- مبلغ مالي وقدره /2،000،000/ ل.ل.أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".