لبنان

بومبيو: نرحب بتصنيف سلوفينيا لحزب الله بكامله كمنظمة إرهابية

Lebanon 24
05-12-2020 | 14:00
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو أن الولايات المتحدة الأميركية تشيد بتصنيف سلوفينيا لحزب الله بكامله كمنظمة إرهابية رافضة بذلك التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله. 

وأوضح أن وزارة الخارجية السلوفينية صرحت أن "حزب الله هو منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلام والأمن العالميين"، معلنا أن الولايات المتحدة الأميركية "تثني على سلوفينيا لاتخاذها هذه الخطوة للمضي في المساعدة في منع حزب الله من العمل في أوروبا".
 
وصرح بومبيو: "منذ اليوم الأول انخرطت إدارة ترامب في مشاركة دبلوماسية متواصلة لإقناع المجتمع الدولي بإلقاء نظرة واضحة على النشاط الخبيث لحزب الله واتخاذ إجراءات لمنع حزب الله المدعوم من إيران من العمل في أراضيهم. لقد وضعنا تركيزًا خاصًا على أوروبا، وحققت الحملة الدبلوماسية بقيادة وزارة الخارجية نتائج".
 

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