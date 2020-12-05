هل يستمر الطقس العاصف والماطر غداً؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية. وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين حيث يستقر ومن ثم يتحول إلى ماطر إعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.
-الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع إنخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة إعتبارا من الظهر، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع حدوث برق ورعد. كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية.
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح أحيانا.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إنخفاض بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا حلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 24 درجة. فوق الجبال من 9 الى 17 درجة. في الداخل من 8 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.
- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 27:06 ساعة غروب الشمس: 29:16