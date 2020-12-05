هل يستمر الطقس العاصف والماطر غداً؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين حيث يستقر ومن ثم يتحول إلى ماطر إعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء.



- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.



-الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع إنخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة إعتبارا من الظهر، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع حدوث برق ورعد. كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح أحيانا.