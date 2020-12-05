حريق في متجر في مشمش العكارية (فيديو)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا اندلع بشكل مفاجئ في متجر لبيع وصيانة الادوات الكهربائية في بلدة مشمش - عكار، بسبب احتكاك كهربائي، وأتت النيران على موجودات المحل.



وعمل عناصر الدفاع المدني بمساعدة الاهالي على إطفاء النيران ومنع تمددها للطوابق الاخرى فوق المتجر، حيث ارتفعت أعمدة الدخان الاسود بشكل كثيف في المحلة.