اصطحب عائلته لحضور زفاف.. وحين عاد كانت الصدمة!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تعرض منزل المواطن م. خ. في بلدة جيرون في أعالي جرود الضنية للسرقة على أيدي مجهولين.

وفي التفاصيل، أن م. خ اصطحب عائلته لحضور أحد الأعراس في المنطقة، ولما عاد وجد منزله قد تعرض للسرقة وتخريب محتوياته.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالموضوع.