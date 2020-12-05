بلدية كوسبا: إصابة جديدة

أعلنت بلدية كوسبا في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة، حيث أجرى فحص الpcr وأتت النتيجة ايجابية وهو يلتزم الحجر المنزلي وشفاء حالتين.



وطلبت من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي وارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية".