حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/12/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة 14 حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالآتي:



رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)