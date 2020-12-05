لبنان

حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
05-12-2020 | 15:13
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/12/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة 14 حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالآتي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
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