هزة أرضية بقوة 5.3 شعر بها سكان مرجعيون وكسروان وعكار

صدر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بيان، عن الهزة الأرضية التي شعر فيها بعض السكان في مختلف المناطق اللبنانية، جاء فيه: "يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه سجل عند الثانية والدقيقة الخمسة والاربعين بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم السبت الواقع في 5 كانون الاول 2020 هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي وقد شعر بها بعض المواطنين".

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سكان بلدات مرجعيون وكسروان وعكار شعروا عند الثانية و45 دقيقة بهزة أرضية.