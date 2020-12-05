شاهدوا ما افتعلته الأمطار بشوارع الشمال (فيديو)

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ما افتعلته الأمطار الغزيرة التي تساقطت بشوارع الشمال.

وبينت بعض الصور كيف غرق أوتوستراد البداوي بالمياه، حتى وصل الأمر أن يستخدم أحد المواطنين مركباً صغيراً للتنقل.

وأدت الأمطار في البداوي إلى زحمة سير خانقة عند الاوتوستراد والطرقات الداخلية.

وفي الشمال، شهدت نزلة العمري التي تربط التبانة بمشروع الحريري في القبة زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف.