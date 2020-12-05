لبنان

كورونا يفتك بعكار.. رقم قياسي بيوم واحد!

Lebanon 24
05-12-2020 | 16:21
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أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد في عكار منذ بدء الازمة، بالاضافة الى 26 حالة شفاء.
وبناء على هذه المستجدات أصبح إجمالي عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم 3032 مصابا.
الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 615 حالة.
كما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة: 2336 حالة.

أما عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغ: 687 حالة (مقيمين ووافدين).
واستقر إجمالي عدد الوفيات على 54، حيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية.

هذا وقد توزعت الاصابات الجديدة على البلدات والقرى العكارية التالية: برقايل 16، جديدة القيطع 15، القبيات 8، حلبا 8، مشتى حمود 4، ببنين 3، ذوق الحبالصة 2، تكريت 2، مجدلا 2.

وإصابة واحدة في كل من: الشيخ محمد، مركز الحجر في تلحياة، برج العرب، مشحا، وادي خالد، خربة داود، العوادة، بيت الحاج، الكويخات، عيدمون، مشمش، رحبة.
 
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