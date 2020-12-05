لبنان

قرار لفهمي حول التعبئة العامة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-12-2020 | 16:27
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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي قرارا يقضي بتمديد العمل بمضمون القرار المتعلق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا لغاية الساعة الخامسة صباحا من نهار الاثنين الواقع فيه 14-12-2020. 
 
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التعبئة العامة

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