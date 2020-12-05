بلدية مشحا: تسجيل إصابة جديدة

أعلنت بلدية مشحا في بيان تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس "كورونا" لمواطن من أبناء البلدة. وطلبت من المخالطين له حجر أنفسهم فورا والإتصال بالبلدية لمتابعة أوضاعهم الصحية.

وشكرت للجميع تعاونهم، مؤكدة "ضرورة إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة".