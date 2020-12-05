لبنان

اللبنانيون على موعد مع فيلم وثائقي عن انفجار المرفأ على هذه القناة

Lebanon 24
05-12-2020 | 16:58
A-
A+
Doc-P-772254-637427845928773430.jpg
Doc-P-772254-637427845928773430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنطلق غداً الأحد على قناة  "الميادين" السلسلة الوثائقية "العنبر 12" (تحقيق وإعداد: شيراز حايك ــ إخراج محمد صفا)، عند الساعة التاسعة.
 
بعنوان "شحنة الموت"، يرصد الجزء الأوّل مسار السفينة روسوس إلى بيروت وحمولتها من نيترات الأمونيوم، كما سنتعرّف إلى تاريخ المرفأ.
 
ويضيء الجزء الثاني "خفايا وأسرار" على دور الأجهزة في المرفأ والمراسلات التي جرت بخصوص الشحنة وصولاً لانفجار 4 آب.
 
وسيخصص الجزء الثالث "عصف ودمار" للأحداث التي أدّت إلى الكارثة والاستثمار السياسي لما جرى والرأي القانوني والأمني.
 
الضيوف هم: يعقوب الصراف (الصورة)، حاتم ماضي، يوسف فينيانوس، طلال فاضل، بشرى الخليل، فؤاد بزي، طوني صليبا، كريستين بابكيان، كمال حمدان، مال برونو، نزار خليل، بوريس بروكوشيف والزميل حسن عليق.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:17 | 2020-12-05
19:11 | 2020-12-05
18:59 | 2020-12-05
18:49 | 2020-12-05
18:44 | 2020-12-05
18:36 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website