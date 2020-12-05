اللبنانيون على موعد مع فيلم وثائقي عن انفجار المرفأ على هذه القناة

تنطلق غداً الأحد على قناة "الميادين" السلسلة الوثائقية "العنبر 12" (تحقيق وإعداد: شيراز حايك ــ إخراج محمد صفا)، عند الساعة التاسعة.

بعنوان "شحنة الموت"، يرصد الجزء الأوّل مسار السفينة روسوس إلى بيروت وحمولتها من نيترات الأمونيوم، كما سنتعرّف إلى تاريخ المرفأ.

ويضيء الجزء الثاني "خفايا وأسرار" على دور الأجهزة في المرفأ والمراسلات التي جرت بخصوص الشحنة وصولاً لانفجار 4 آب.

وسيخصص الجزء الثالث "عصف ودمار" للأحداث التي أدّت إلى الكارثة والاستثمار السياسي لما جرى والرأي القانوني والأمني.

الضيوف هم: يعقوب الصراف (الصورة)، حاتم ماضي، يوسف فينيانوس، طلال فاضل، بشرى الخليل، فؤاد بزي، طوني صليبا، كريستين بابكيان، كمال حمدان، مال برونو، نزار خليل، بوريس بروكوشيف والزميل حسن عليق.



