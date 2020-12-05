تسجيل 25 إصابة في قضاء زغرتا

أفادت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "بتسجيل 25 حالة إيجابية جديدة، منها 13 في زغرتا، اثنان في كل من مجدليا وراسكيفا وكفرحاتا وكفردلاقوس وحالة واحدة في كل من رشعين وكفرصغاب وكفرفو وعرجس".

وجددت "مع تزايد أعداد المصابين بشكل مقلق، تأكيد تطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".

وشددت على "المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".