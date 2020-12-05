بلدية الهرمل: لوضع حد للسطو على أغطية المجاري الصحية

دعت بلدية الهرمل بعد اجتماع لها اليوم، "الأهالي إلى التعاون والمساعدة لوضع حد لعملية السطو الواسع التي تتعرض لها أغطية المجاري الصحية، لما يشكله ذلك من أخطار ومشاكل".



وأكد نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل أن "البلدية تعمل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وطلبت من الأجهزة الأمنية التعاون"، لافتا إلى "دور الأهالي في المساعدة لكشف هذه العصابات"، كاشفا أن "البلدية تعمل على تثبيت الاغطية في بعض الأماكن بالتلحيم".