لبنان

تيمور جنبلاط: كمال جنبلاط حاضر في الدولة التي يدمرها الداخل والخارج

Lebanon 24
05-12-2020 | 18:28
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كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "كمال جنبلاط حاضرٌ في كل مفاصل الحياة وجوانب الدولة التي يدمّرها اليوم بعض الداخل والخارج. وفي زمنٍ تتلاشى فيه تباعاً عناوين وجود لبنان، ويجهَدُ كثيرون لمحو ذاكرتنا والتعمية على إرث المعلّم الشهيد، سنبقى على عهدك نبني على ما تحقق من إنجازات لنؤسس لمحطات مشرقة رغم ظلام هذه الأيام".
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