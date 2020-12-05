بلدية رحبة: تسجيل حالة وفاة لشاب وثلاث إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة تسجيل حالة وفاة لشاب مصاب بكورونا، وثلاث إصابات جديدة. وبذلك يكون عدد المصابين قد بلغ حتى اليوم خمسة وخمسين حالة.