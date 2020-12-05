لبنان

عدّاد كورونا لا يزال مرتفعا.. كم بلغ عدد الاصابات والوفيات؟

Lebanon 24
05-12-2020 | 18:44
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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