لبنان

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يهنئ دياب بعيد الاستقلال

Lebanon 24
05-12-2020 | 18:49
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تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، أكد فيها الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون ما بين البلدين الشقيقين.
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حسان دياب

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