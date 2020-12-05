رئيس مجلس الوزراء الكويتي يهنئ دياب بعيد الاستقلال

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، أكد فيها الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون ما بين البلدين الشقيقين.