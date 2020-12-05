عبدالله: سنبقى متسلحين بفكرك الإشتراكي الإنساني

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "في زمن غلبة المفاهيم الرأسمالية المتوحشة وإنتصار سياسات المصالح على أنواعها خارج قيم الأخلاق والعدالة والحرية، وبعد أن تجذرت الطائفية والمذهبية في النصوص والنفوس، سنبقى متسلحين بفكرك الإشتراكي الإنساني، مهما كانت الظروف، لأن الحرية والتقدمية والعلمانية هي الخلاص".