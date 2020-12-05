لبنان

عجائب لبنان على الطرقات... زحمة سير تتحول الى حلقة دبكة (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2020 | 18:36
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 ناشد المواطنون المحتجزون داخل سياراتهم منذ أكثر من 4 ساعات، عند أوتوستراد طرابلس - البداوي- دير عمار، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي التحرك وإعطاء الاوامر لعناصر قوى الامن للنزول الى الشارع وتنظيم السير ليتمكنوا من العودة الى منازلهم.

وتشهد عدداً كبيرا من الشوارع الداخلية في طرابلس زحمة سير غير مسبوقة لا سيما طريق نهر ابو علي- التبانة- باب الحديد، وطريق أبي سمراء- نزلة المشروع-القبة".
 
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الشبان الذين ترجلوا من السيارة وعقدوا حلقات الدبكة في ظل الزحمة
 
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