لبنان

مدير عام الزراعة جال في ساحل جزين متفقدا عددا من المشاريع

Lebanon 24
05-12-2020 | 19:55
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 جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.

استهل لحود زيارته الى مركز دار العناية، حيث التقى مدير المركز الاب مطانيوس حداد. وكانت الزياره للتعارف واخذ البركة. كما اكمل جولته على بعض المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين، منها مجدليون وكرخا وكفرفالوس، وتابع جولته الى منطقة عين المير، فكان في استقباله رئيس بلدية البلده نادر مخول في منزله حيث اطلع لحود من مخول على المشاكل التى يعاني منها المزارعون.

وتابع لحود زيارته الى بلدية لبعا، حيث استقبله نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، وقد "أثنى لحود على الدور الذي يلعبه المجلس البلدي في خدمه ابناء البلدة".

ومن جهته، عرض رومانوس "المشاريع التي تهدف الى تطوير الزراعة في البلدة وتأمين فرص عمل للشباب والشابات".

كما أقيم لقاء شارك فيه بعض رؤساء بلديات المنطقة ورؤساء التعاونيات الزراعية، حيث نقل لحود "تحيات وزير الزراعة عباس مرتضى وعرض البرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة خاصة لتسويق الانتاج الزراعي". كما تم وضع حجر أساس لبناء براد لتخزين المنتوجات الزراعية لابناء منطقة جزين وساحلها، ببركة وحضور المطرانين ايلي بشاره حداد ومارون العمار.

وفي ختام هذه الجولة، شارك لحود أبناء بلدة لبعا في اضاءة شجرة الميلاد بحضور المطرانين العمار والحداد ورئيس بلدية لبعا وعدد من الشخصيات السياسة والامنية والعسكرية وممثلين عن الأحزاب.
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