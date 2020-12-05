17
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مدير عام الزراعة جال في ساحل جزين متفقدا عددا من المشاريع
Lebanon 24
05-12-2020
|
19:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.
استهل لحود زيارته الى مركز دار العناية، حيث التقى مدير المركز الاب مطانيوس حداد. وكانت الزياره للتعارف واخذ البركة. كما اكمل جولته على بعض المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين، منها مجدليون وكرخا وكفرفالوس، وتابع جولته الى منطقة عين المير، فكان في استقباله رئيس بلدية البلده نادر مخول في منزله حيث اطلع لحود من مخول على المشاكل التى يعاني منها المزارعون.
وتابع لحود زيارته الى بلدية لبعا، حيث استقبله نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، وقد "أثنى لحود على الدور الذي يلعبه المجلس البلدي في خدمه ابناء البلدة".
ومن جهته، عرض رومانوس "المشاريع التي تهدف الى تطوير الزراعة في البلدة وتأمين فرص عمل للشباب والشابات".
كما أقيم لقاء شارك فيه بعض رؤساء بلديات المنطقة ورؤساء التعاونيات الزراعية، حيث نقل لحود "تحيات وزير الزراعة عباس مرتضى وعرض البرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة خاصة لتسويق الانتاج الزراعي". كما تم وضع حجر أساس لبناء براد لتخزين المنتوجات الزراعية لابناء منطقة جزين وساحلها، ببركة وحضور المطرانين ايلي بشاره حداد ومارون العمار.
وفي ختام هذه الجولة، شارك لحود أبناء بلدة لبعا في اضاءة شجرة الميلاد بحضور المطرانين العمار والحداد ورئيس بلدية لبعا وعدد من الشخصيات السياسة والامنية والعسكرية وممثلين عن الأحزاب.
تابع
الأكثر قراءة
المذيعة اللبنانية الأشهر عالمياً.. ما سرّ نحافة ريا أبي راشد؟ (فيديو)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الأشهر عالمياً.. ما سرّ نحافة ريا أبي راشد؟ (فيديو)
09:00 | 2020-12-05
05/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرد يغطي شوارع بيروت (فيديو)
Lebanon 24
البرد يغطي شوارع بيروت (فيديو)
13:14 | 2020-12-05
05/12/2020 01:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
10:12 | 2020-12-05
05/12/2020 10:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل متعددة: طائرة "حزب الله" تخترق الحدود.. والرادارات الإسرائيلية تفشل بكشفها! (فيديو)
Lebanon 24
رسائل متعددة: طائرة "حزب الله" تخترق الحدود.. والرادارات الإسرائيلية تفشل بكشفها! (فيديو)
09:53 | 2020-12-05
05/12/2020 09:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
15:00 | 2020-12-05
05/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:15 | 2020-12-05
لجنة التتبع والترصد في الهرمل: خمس إصابات وحملة فحوص الأحد
22:29 | 2020-12-05
ما هي آخر المستجدات من مستشفى الحريري؟
22:03 | 2020-12-05
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد على قناة " الجديد"!
22:00 | 2020-12-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
21:56 | 2020-12-05
جريحة و3 حوادث سير في الضنية
21:54 | 2020-12-05
عدوان: التدقيق سيتوسع ليشمل الإدارات كلها
فيديو
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
06/12/2020 02:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
06/12/2020 02:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
15:00 | 2020-12-04
06/12/2020 02:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact