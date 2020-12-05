لبنان

نديم الجميّل: المشاهد التي رأيناها مبكية

Lebanon 24
05-12-2020 | 20:51
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غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر تويتر فكتب: "المشاهد التي رأيناها اليوم مبكية، الطرقات تغرق بالمياه والمسؤولون غارقون بزواريب ومنشغلون بتقاسم ما تبقّى (لا شيء)".
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نديم الجميل

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