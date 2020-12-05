نديم الجميّل: المشاهد التي رأيناها مبكية

غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر تويتر فكتب: "المشاهد التي رأيناها اليوم مبكية، الطرقات تغرق بالمياه والمسؤولون غارقون بزواريب ومنشغلون بتقاسم ما تبقّى (لا شيء)".