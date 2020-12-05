لبنان

جنبلاط التقى وفداً من نواب الاتحاد الأوروبي في المختارة

Lebanon 24
05-12-2020 | 21:19
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التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في قصر المختارة، مساء اليوم، بحضور عقيلته السيدة نورا جنبلاط، وفداً من نواب الاتحاد الاوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، ويضم النائبين في الاتحاد: تيري ماريناني، وجان لين لاكابيل، إضافة إلى المساعدة البرلمانية صوفي جيل، والملحق الإعلامي كريستوف بوشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، والدور الفرنسي المساعد للبنان، واطّلع الوفد من جنبلاط على رؤيته للواقع الراهن في ظل الأزمات الحاصلة حالياً.
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