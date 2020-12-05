جريحة و3 حوادث سير في الضنية

أصيبت امرأة في الرأس وبرضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع بين سيارتين على طريق عام بلدة سير ـ الضنية، عند مفرق بلدة بقاعصفرين. وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافها ونقلها إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.كما وقع حادثان آخران، الأول عند مفرق بلدة عشاش على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية ومدينة طرابلس، والثاني على الطريق الرئيسي لبلدة حقل العزيمة، اقتصرت أضرارهما على الماديات.