لبنان

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد على قناة " الجديد"!

Lebanon 24
05-12-2020 | 22:03
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اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء اليوم ان الاخبار التي بثتها محطة "الجديد" التلفزيونية حول مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تشكيل الحكومة الجديدة ، هي اخبار كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة . واللافت ان هذه المحطة تتعمد بشكل شبه يومي بث مثل هذه الاخبار الكاذبة على رغم التوضيحات التي تصدر عن مكتب الاعلام ، ما يدل على إصرار من المحطة على اختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية خلافا للواقع والحقيقة .


ولفت مكتب الاعلام في رناسة الجمهورية الى ضرورة التنبه الى مثل هذه الاخبار وعدم الاخذ بها والعودة الى مكتب الاعلام في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية.
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