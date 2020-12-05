لجنة التتبع والترصد في الهرمل: خمس إصابات وحملة فحوص الأحد

أعلنت "لجنة التتبع والترصد في الهرمل" في بيان، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين، والطلب إليهم الحجر التام، بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".وطلبت اللجنة من الأهالي "الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط، وعدم الالتزام بالإجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة الحجر لكل من خضع لفحص الpcr، سواء أكانت النتيحة سلبية أو إيجابية، والالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة".وأشارت إلى أن "الهيئة الصحية الاسلامية، ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع لجنة التتبع والترصد، بإجراء فحص antibody covid 19 rapid test، لسكان مدينة الهرمل، وذلك يوم الأحد الواقع في 6/12/2020 الساعة التاسعة صباحا، في الامكنة التالية: المرح - مجمع سيد الشهداء، الدورة - ساحة الدفاع المدني الهيئة الصحية، وساحة الشهداء، على أن تستهدف الحملة الذين أصيبوا بالفايروس، وشفوا من دون علمهم.