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لبنان
هل تكون "القوات" طرفاً في تعويم باسيل؟!
Lebanon 24
06-12-2020
|
06:56
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كشف مصدر نيابي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الفريق السياسي التابع للرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بات على قناعة بتراجع حظوظ باسيل الرئاسية؛ ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وإنما لانعدام الكيمياء السياسية بينه وبين جميع الأطراف باستثناء "حزب الله"، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة ينطلق فيها من أن هناك ضرورة لتوفير كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي.
ولفت المصدر إلى أن هذا الفريق السياسي يحاول في تقاطعه مع حزب "القوات اللبنانية" في عدد من المواقف أبرزها التدقيق في حسابات "مصرف لبنان"، والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه بإحياء "إعلان معراب"؛ لكن هذا التقاطع يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد تحالفهما.
وعليه، وبحسب المصدر، فإن "القوات" ستبقى بالمرصاد لباسيل، ولن تكون طرفاً في تعويمه، كما أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيقطع الطريق على من يخطط لمذهبة تشكيل الحكومة، ولن ينجر لحملات التحريض الطائفي، واضعاً كل أوراقه في سلة المبادرة الفرنسية.
المصدر: الشرق الأوسط
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