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لبنان
معهد السفيرة الفني يقفل أبوابه 3 أيام بعد إصابة أحد الأساتذة بكورونا
Lebanon 24
06-12-2020
|
07:07
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أعلن معهد السفيرة الفني - الضنية في بيان، توقف الدروس في المعهد من صباح يوم الاثنين 2020/12/7، لغاية مساء يوم الأربعاء 2020/12/9 حضوريا، بعد ثبوت إصابة أحد الأساتذة بفيروس كورونا.
وفيما يُستكمل التعليم عن بعد للطلاب، يبقى الحضور يوميا داخل المعهد محصورا فقط بالهيئه الإدارية.
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