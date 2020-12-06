معهد السفيرة الفني يقفل أبوابه 3 أيام بعد إصابة أحد الأساتذة بكورونا

أعلن معهد السفيرة الفني - الضنية في بيان، توقف الدروس في المعهد من صباح يوم الاثنين 2020/12/7، لغاية مساء يوم الأربعاء 2020/12/9 حضوريا، بعد ثبوت إصابة أحد الأساتذة بفيروس كورونا.



وفيما يُستكمل التعليم عن بعد للطلاب، يبقى الحضور يوميا داخل المعهد محصورا فقط بالهيئه الإدارية.