19
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ساعة حميمة بـ 180 دولار والأمن العام بالمرصاد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-12-2020
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يمضِ على وصول فتيات الهوى أكثر من 24 ساعة الى لبنان، حتى أطبقت عليهنّ دورية أمنية واقتادتهن التحقيق. على الفور تعترف الفتاة بمهنتها التي تمارسها بتسهيل من أشخاص خارج لبنان وداخله، فيما المبلغ الذي تحصل عليه هو 180 دولار أميركي عن كلّ ساعة واحدة.
بتاريخ 29 شباط الماضي، أوقفت دورية تابعة للأمن العام اللبناني المدعى عليها "نيليوفار.ر" داخل غرفتها في إحدى فنادق بيروت حيث تمّ ضبط عدد من الأوقية الذكرية. وأفادت المدعى عليها أمام مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، أنها دخلت الأراضي الأراضي اللبنانية في 28 شباط (أي قبل يوم واحد) آتية من روسيا برفقة صديقتها "كارينا.أ" التي أوقفت أيضا، وصرّحت أنها تعمل في مجال الدعارة، وأنها المرة الثانية التي تحضر فيها الى لبنان هذا العام، وأنها سبق أن حصلت على رقم مُشغّلتها "يوليا" عبر صديقة لها في روسيا، وأن "يوليا" زوّدتها برقمين هاتفيين عائدين للمدعوة "مارينا" و"لولا" اللتين تسهلان الدعارة لها، حيث أن الزبون يحضر الى غرفتها بعد إعلامها بحضوره هاتفّيا من قبل الأشخاص الثلاث السابق ذكرهنّ، وأنه ليس لديها كامل هوياتهنّ لأن تواصلها معهنّ كان يحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بتحويل حصصهنّ من عائدات الدعارة عبر حوالات مالية، وأنها تتقاضى مبلغا ماليا بمعدّل 180 دولار لقاء ساعة واحدة من ممارسة الجنس مع الزبون، وأنها بحسب الاتفاق مع مشغليها فهي تقسم عائدات الدعارة التي تجنيها بنسبة 70 بالمئة لها و30 بالمئة لمشغليها، وانها تتكبّد ثمن تذكرة السفر وتكاليف إقامتها في الفندق، وصرّحت أنّها لا تتواصل مع الزبائن مباشرة ولم تتمكن بعد من إرسال الأموال الى مشغّليها لأنّه تمّ توقيفها.
واعترفت ثلاث من رفيقات "نيليوفار" بوقائع مماثلة وبأسماء أخرى لمشغليهن.
بعد عدة جلسات تحقيق، أصدر قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق قراره الظني في القضية، فظنّ بالمدعى عليها "نيليوفار" وكل من "أناستازيا.ف" "كارينا.أ" و"أنجلينا.ت" (روسيات) بعد أن ظهرت عليهن شبهات بجرم ممارسة الدعارة في لبنان سندا للمادة 523 عقوبات، وأمر بتسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هويات كلّ من "يوليا" و"مارينا" و"لولا" و"ميلا" و"مكسيم" الذين ظهرت أسماؤهم خلال التحقيق مع الفتيات الموقوفات بأنهم هم من كانوا يسهلون الدعارة لهم.
تابع
الأكثر قراءة
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)
15:00 | 2020-12-05
05/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرد يغطي شوارع بيروت (فيديو)
Lebanon 24
البرد يغطي شوارع بيروت (فيديو)
13:14 | 2020-12-05
05/12/2020 01:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
10:12 | 2020-12-05
05/12/2020 10:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل متعددة: طائرة "حزب الله" تخترق الحدود.. والرادارات الإسرائيلية تفشل بكشفها! (فيديو)
Lebanon 24
رسائل متعددة: طائرة "حزب الله" تخترق الحدود.. والرادارات الإسرائيلية تفشل بكشفها! (فيديو)
09:53 | 2020-12-05
05/12/2020 09:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية.. بطلة مسلسل تيم حسن الجديد (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية.. بطلة مسلسل تيم حسن الجديد (صورة)
18:00 | 2020-12-05
05/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:14 | 2020-12-06
أبو الحسن: بئس هذا الزمن الذي اصبح فيه القضاء غب الطلب
09:04 | 2020-12-06
قرطاسية وكتب من تلامذة إيطاليين الى نظرائهم في لبنان
08:38 | 2020-12-06
عبد الله: القضاء الحر وليس التابع بيننا وبينكم
08:23 | 2020-12-06
كيف يرد فارس سعيد على ادعاء حزب الله ضده؟
08:14 | 2020-12-06
جعجع: سنذهب إلى "الجنائيّة الدوليّة" بقضية انفجار المرفأ!
08:05 | 2020-12-06
حريق داخل كاراج امتد الى سيارة في الجديدة (صوَر)
فيديو
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
06/12/2020 09:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
06/12/2020 09:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
15:00 | 2020-12-04
06/12/2020 09:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact