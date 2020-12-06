بالجرم المشهود.. شبّان في الميناء يضبطون 3 سارقين!

تمكّن شبّان في منطقة الميناء – طرابلس، مساء أمس، من ضبط 3 أشخاص بالجرم المشهود وهم يحاولون سرقة دراجات نارية في الميناء حيث جرى تسليمهم إلى الجيش، بحسب ما ذكر مراسل "لبنان 24" في الشمال.