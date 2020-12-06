جريحان بإنقلاب سيارة في فيطرون

سقط جريحان بانحراف سيارة فجر اليوم على طريق عام فيطرون - كسروان وانقلابها في منحدر إلى جانب الطريق.وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني التي استعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريحين.ونقلت جريحة إلى مستشفى السان جورج في عجلتون، أما الجريح فنقله عناصر الصليب الأحمر.