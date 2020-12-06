لبنان

جريحان بحادث سير في فيطرون

Lebanon 24
06-12-2020 | 07:47
A-
A+
Doc-P-772358-637428377132670286.jpg
Doc-P-772358-637428377132670286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرح شخصان اثر حادث سير وقع بعد منتصف الليل في فيطرون.

وقد استعمل عناصر الدفاع المدني بمعدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريحين نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جرّاء قوة الحادث.

ونقل الدفاع المدني والصليب الأحمر الجريحين الى المستشفى.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 4 قتلى و16 جريحا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
06/12/2020 09:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع في البرازيل يودي بحياة 16 شخصاً! (فيديو)
lebanon 24
06/12/2020 09:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
3 اصابات بحادث سير على طريق عام فنيدق
lebanon 24
06/12/2020 09:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان في حادث سير على كورنيش صيدا
lebanon 24
06/12/2020 09:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

فيطرون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2020-12-06
09:04 | 2020-12-06
08:38 | 2020-12-06
08:23 | 2020-12-06
08:14 | 2020-12-06
08:05 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website