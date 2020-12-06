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لبنان
جريحان بحادث سير في فيطرون
Lebanon 24
06-12-2020
|
07:47
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جرح شخصان اثر حادث سير وقع بعد منتصف الليل في فيطرون.
وقد استعمل عناصر الدفاع المدني بمعدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريحين نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جرّاء قوة الحادث.
ونقل الدفاع المدني والصليب الأحمر الجريحين الى المستشفى.
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حادث سير
فيطرون
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