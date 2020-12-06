لبنان

حريق داخل كاراج امتد الى سيارة في الجديدة (صوَر)

Lebanon 24
06-12-2020 | 08:05
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أخمد عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً شب داخل كاراج لصيانة محركات السيارات وامتد ليطال سيارة مركونة بداخله في الجديدة - المتن.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
 
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