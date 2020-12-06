حريق داخل كاراج امتد الى سيارة في الجديدة (صوَر)

أخمد عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً شب داخل كاراج لصيانة محركات السيارات وامتد ليطال سيارة مركونة بداخله في الجديدة - المتن.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.