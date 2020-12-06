كيف يرد فارس سعيد على ادعاء حزب الله ضده؟

غرّد النائب الاسبق فارس سعيد على حسابه على "تويتر" قائلا :"اتخذ حزب الله صفة الادعاء الشخصي ضدّي وتقدّم بدعوة وجاهية امام قاضي التحقيق".



الردّ، سنرفع مع جميع الوطنيين وصاية ايران عن لبنان".