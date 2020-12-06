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لبنان
كيف يرد فارس سعيد على ادعاء حزب الله ضده؟
Lebanon 24
06-12-2020
|
08:23
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غرّد النائب الاسبق فارس سعيد على حسابه على "تويتر" قائلا :"اتخذ حزب الله صفة الادعاء الشخصي ضدّي وتقدّم بدعوة وجاهية امام قاضي التحقيق".
الردّ، سنرفع مع جميع الوطنيين وصاية ايران عن لبنان".
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