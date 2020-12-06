عبد الله: القضاء الحر وليس التابع بيننا وبينكم

غرّد النائب بلال عبد الله على حسابه على "تويتر" قائلا :"من إنجازات الغرفة السوداء لحاشية القصر مع بعض وزراء الصدفة السابقين والحاليين ، وبناء لتعليمات الوزير الأول فيه، الأقتصاص والتشهير والأفتراء على الموظفين الأحياء والأموات في إحدى الوزارات.هروبكم الى الأمام لن يغطي عجزكم وفشلكم وتدميركم للكيان.القضاء الحر وليس التابع بيننا وبينكم".