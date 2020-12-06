لبنان

قرطاسية وكتب من تلامذة إيطاليين الى نظرائهم في لبنان

Lebanon 24
06-12-2020 | 09:04
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تساعد الكتيبة الايطالية العاملة في إطار "اليونيفيل" في البلدان التي تتواجد فيها، السكان المحليين وتخفف من آلهم ومعاناتهم من خلال تقديم مساعدات من أي نوع كانت، معتمدة على دعم المؤسسات الاهلية الايطالية وأبناء الجيش الايطالي.

ففي جنوب لبنان، وزعت هذه الكتيبة، كتبا ودفاتر وأقلاما وحقائب ظهر، مقدمة من 160 صفا في محافظة بيزارو، بطلب من الفوج 28 في الجيش الإيطالي وبمبادرة خاصة انطلقت في 20 تشرين الثاني، بعنوان: "من تلامذة إيطاليا إلى تلامذة لبنان لنتعلم سويا"، في إطار دعم تلامذة لبنان بعد انفجار 4 آب.

وبالمناسبة، قال رئيس المجلس البلدي في بيزارو ماركو بيروجيني لـ "الوكالة الوطنية للاعلام: : "إننا ملتزمون النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لدعم العاصمة اللبنانية، والتضامن لا لون له".

بدورها، قالت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، التي نسقت المبادرة بين السطات اللبنانية والفوج 28 في الجيش اللبناني، في تصريح لـ "الوطنية": "إن المبادرة هي مثال لمعنى الإنسانية والأخوة".
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