أبو الحسن: بئس هذا الزمن الذي اصبح فيه القضاء غب الطلب

غرّد النائب هادي أبو الحسن على حسابه على "تويتر" قائلا :"إختلاق المعارك الوهمية لإظهار الشفافية والتعمية على ارتكاباتكم، خلت من ابسط قواعد الاخلاق والموضوعية وانتم توجهون الاتهام لمن اصبح في دنيا الحق وتشهرون بمن لم توجه اليهم التهمة وفق الاصول، ملفاتكم ترتكز على إنتهاكات فاضحة للكرامات، بئس هذا الزمن الذي اصبح فيه القضاء غب الطلب."