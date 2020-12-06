حواط زار نقابة أطباء طرابلس

زار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط نقابة أطباء طرابلس، والتقى النقيب سليم أبي صالح، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات الطبية.وجاء في بيان، أن اللقاء تطرق الى "التحديات التي يواجهها الاطباء اليوم والجهود المضاعفة التي يبذلونها لمواجهة جائحة كورونا، وضرورة دعمهم في هذه المعركة الشرسة".ونوه حواط بـ "النفس الطويل الذي يتمتع به الاطباء للصمود في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالبلاد"، مناشدا إياهم "التعاون مع المواطنين لاقصى الجهود الممكنة للخروج بأقل الخسائر من الازمة الراهنة".