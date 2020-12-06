معوض التقى وفدا من عائلة المخطوف عجاج

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض وفدا من عائلة اللبناني المخطوف في نيجيريا، ابن مرياطة مصطفى محمد عجاج، وضم الوفد: رئيس بلدية مرياطة محمد عجاج، المختار محمد ديب والمهندس زياد ديب وشقيقا المخطوف.وتم خلال اللقاء عرض كل الظروف والمعطيات التي مرت بها العائلة منذ لحظة الاختطاف، وبحسب بيان صادر عن مكتب معوض، فإنه "باشر بمتابعة موضوع المخطوف ورفيقيه اللبنانيين مع جميع المسؤولين اللبنانيين المعنيين، كما بادر إلى بذل كل الجهود الممكنة عبر فاعليات الجالية اللبنانية في نيجيريا توصلا للإفراج عن جميع اللبنانيين المخطوفين وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم في لبنان".