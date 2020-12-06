نقيب الصيادلة: وقف الدعم يعني أن المواطنين "سيقتلون بعضهم في الشوارع"

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن الفاتورة الدوائية مرتفعة في لبنان ولا يمكن خفضها الى النصف فجأة، مشددا على أن وقف الدعم ليس كارثة وطنية فحسب بل يعني أن المواطنين "سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع".ودعا الأمين في حديث للـLBCI الى وضع استراتيجية دوائية جديدة تساعد على الانتقال من المرحلة الراهنة الى مرحلة أخرى يمكن خلالها التوفير في فاتورة الدواء.