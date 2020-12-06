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لبنان
قرار بتمديد اقفال المدارس في هذه البلدات
Lebanon 24
06-12-2020
|
10:28
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أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم تمديد اقفال المدارس في بلدات: بعلبك، بريتال، اللبوة، بدنايل، النبي شيت، دورس، طاريا، الهرمل، القصر، الكويخ، تمنين التحتا، اليمونة، عرسال وحوش الرافقة.
وأشار خضر الى ان هذا القرار يأتي بسبب العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا في هذه البلدات.
وأكد خضر أن التعليم عن بعد سيستمر تزامنا مع اقفال هذه المدارس.
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