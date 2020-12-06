الراعي لعون والحريري: ألّفا حكومة الشعب فالشعب هو البداية والنهاية

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هل من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة ولبنان بلغ إلى ما تحت الحضيض والانهيار؟

ودعا الراعي في عظة الأحد رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتخطي جميع الأسباب وتشكيل حكومة إنقاذ استثنائية خارج المحاصصة الحزبية والسياسية.

وقال: لا يجب انتظار اتفاق السياسيين فهم لن يتفقوا والصراعات الإقليمية لن تنتهي ، ألّفا حكومة الشعب فالشعب هو البداية والنهاية".

وتابع الراعي :مما يعزي لبنان قرب قداسة البابا فرنسيس منه وقد شعرت مدى اهتمامه في لقاءنا السبت الماضي ، ونأمل أن يعبر عن قربه وتضامنه بزيارة إلى وطننا الحبيب لبنان ونرجو أن تكون قريبة.