عراجي: البنك الدولي رفض مساعدة لبنان في قطاع الأدوية

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه "اذا رُفع الدعم عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع".وقال عراجي في حديث للـLBCI :"نحن أمام واقع مأزوم جداً في هذا الملف وكلجنة صحة عقدنا اجتماعاً مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بما اننا وصلنا الى حائط مسدود تقريباً".وكشف عراجي أن البنك الدولي رفض مساعدة لبنان في قطاع الأدوية بسبب غياب الاصلاحات، معتبرا أن الحل هو دعم أدوية الأمراض المزمنة.